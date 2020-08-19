Horoz atağa kalktı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı. Transferde daha önce kaleci Cenk Gönen'i 10 yıl sonra yuvaya döndüren ve Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'a imza attıran Horozlar, Avustralyalı orta saha oyuncusu Mustafa Amini'yle el sıkıştı. 27 yaşındaki Amini'nin aylardır transferi için temaslarını sürdüren Denizlispor'un imza aşamasına geldiği açıklandı. Danimarka Süper Lig ekiplerinden Aarhus'da forma giyen 27 yaşındaki Amini, kariyerine ülkesinin Central Coast Mariners takımında başladıktan sonra 2011'de Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.



27 MAÇTA 29 GOL VE 27 ASİST

SDYNEY doğumlu Mustafa Amini, AIS, Central Coast, Borussia Dortmund II, Randers FC, Aarhus GF takımlarında forma giydi. Futbol yaşamında 270 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, 20 gol atarken, 29 da asist yaptı. Amini, Aarhus formasıyla 4 sezonda 127 maçta oynadı, 10 gol kaydetti.

SEBAHATTİN ALP