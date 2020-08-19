KSK’de Hakan tamam

TFF 3. Lig'de teknik direktör Soner Tolungüç ile yine gelecek sezon için anlaşma sağlayan Karşıyaka'da yönetim rotasını iç transfere çevirdi. Yeşil-kırmızılılar sözleşmesi biten forvet Hakan Kuş ile de el sıkıştı. Teknik heyetinde takımda kalmasını çok istediği 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla 1 yıllık imza atıldı. Hakan Kuş gelecek sezonda Kaf- Kaf'ın başarısı için ter dökecek. Son iki sezonda 20 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösteren forvet oyuncu, hiç pazarlık yapmadan yönetim teklif ettiği sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

KARŞIYAKA'DA yönetim sözleşmeleri sona eren Fatih Öztekin, Anıl Çıracı, Harun Atalay ve Mustafa Değirmenci ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçen hafta bu isimlere tekliflerini sunan yeşil-kırmızılılar, bu hafta son görüşmelerini yapıp tüm hepsine imza attırmak istiyor. Dört sezondur transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan Karşıyaka'da kurmaylar takımın tamamını korumak istiyor. Öte yandan yönetim daha önce Mustafa Aşan, Cenk Özbey, Arif Cılak ve Metin Peker ile anlaşma sağlamıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ