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Mekik’e yeni talip

2 milyon TL’ye satılması gündemde olan 3. Lig ekibi Kızılcabölük TFF 1. Lig’in İzmirli temsilcisi Altınordu’nun pilot takımı oluyor.

Mekik’e yeni talip
Giriş Tarihi: 19.8.2020

3. Lig'de Denizli'yi temsil eden Kızılcabölükspor, TFF 1. Lig'in İzmirli temsilcisi Altınordu'nun pilot takımı oluyor. Denizlispor'dan sonra kentin ikinci profesyonel takımı olan Mekik, 2 milyon TL'ye satışa çıkarılmıştı. Daha önce satışı gündeme gelen Kızılcabölükspor'u Denizlispor'un eski futbolcusu olan teknik direktör Serhat Gülpınar, 2 milyon liraya anlaşmış, ancak Gülpınar kulüp tesislerini beğenmediği ve göreve geldiklerinde camiadan gelebilecek tepkiler nedeniyle vazgeçtiğini açıklamıştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Niğde Anadolu FK'yı teslim etmeye hazırlanan Altınordu'nun başkanı Mehmet Özkan, Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran'la görüşmelirini sürdürüyor. Altınordu'nun pilot takımı olmaya hazırlanan Mekik'in başkanı Duran, "Henüz netleşen bir şey yok. Bu hafta neler olacağı kesinleşir. Anlaşma sağlanırsa yönetimde bizler olacağız ancak maddi konularda ve futbolcular ile teknik heyette söz sahibi Altınordu olacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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