Petkim’den 4 bomba

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, 4 transfer yaptı, 4 oyuncusuyla da sözleşme uzattı. İzmir temsilcisi geçen sezon Galatasaray forması ile mücadele eden 24 yaşındaki milli basketbolcu Ege Arar, OGM Ormanspor forması giyen 28 yaşındaki Dorukhan Engindeniz, NCAA takımlarından Arkansas State forması giyen 24 yaşındaki Canberk Kuş ve Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden 19 yaşındaki Bilgehan Diril ile anlaştı. Ayrıca, Petkimspor geçen sezon kadroda yer alan Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Tayfun Erülkü ve Yiğitcan Turna'nın da sözleşmelerini uzattı. Petkimspor'da genel menajer Levent Türknas, 2020- 2021 sezonunda ligde Play-Off hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi.

HEDEF BÜYÜK

Levent Türknas, "Şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde lider konumdayken pandemi nedeniyle beyaz sezon ilan edilmesi en çok bizi etkilemişti. Çünkü önemli derecede yatırım yaptığımız bir sezonu sokağa atma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştık. Yeni sezonda sportif hedef olarak da ilk sezon için Play-Off'a kalmak veya gelecek sezon Avrupa Kupalarından birinde oynamaya hak kazanmak öncelikli düşüncemiz olacaktır" diye konuştu.