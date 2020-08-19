Qaresma fırtınası

TFF 1. Lig'de kurduğu güçlü kadroyla Süper Lig için olan iddiasını sezon başında ortaya koyan Altay'da, kurmayların Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile el sıkıştığı iddia ediliyor. Tatilinin bir bölümünü Çeşme'de yapan Q7 ile yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Kariyerine Türkiye'de devam etmeyi düşündüğü öğrenilen Quaresma'nın İzmir'de yaşamaya sıcak baktığı öğrenildi. Inter, Barcelona, Chelsea ve uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Altay'a maliyetinin 750 bin Euro'yu bulacağı kulislerde konuşuluyor.

PAZARLIK AŞAMASINDA

ALTAYLI yöneticiler ülkesinde olan Q7'yi yüz yüze görüşmek için İzmir'e davet ettiği öğrenildi. Q7'nin Altaylı taraftarların mesajlarından etkilendiği de bildirildi.