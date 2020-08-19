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2.Lig ve 3.Lig 19 Eylül’de başlıyor

TFF 2.Lig ve 3.Lig 19 Eylül’de başlıyor
Giriş Tarihi: 19.8.2020

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 1. 2. ve 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Ligi'nin başlangıç tarihi olan 11 Eylül'de TFF 1. Lig'de yeni sezona başlayacak. Alt liglerde ise TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihleri olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu tüm liglerin sezon planlamaları da daha sonra ilan edeceğini bildirdi. 2 ve 3. Lig kulüplerinin bu açıklama sonrası gelecek hafta hazırlıklara başlaması bekleniyor.

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