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Haberler Spor 45 Manisa Yaşam Türküler’e emanet

Yaşam Türküler’e emanet

45 Manisa Yaşam Türküler’e emanet
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Manisa 1. Amatör Küme'nin yeni ekibi 45 Manisa Yaşamspor, teknik direktörü Rıdvan Türküler ile sözleşme yeniledi. Başkan Yunus Emre Şahin, yeni sezon planlaması için start verdiklerini belirterek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Şahin, "Rıdvan Hocamızla başladık. Bu yıl da kendisiyle yeniden sözleşme imzalıyoruz. İki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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