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Haberler Spor Balıkesirspor’da tempo yükseliyor

’da tempo yükseliyor

Balıkesirspor’da tempo yükseliyor
Giriş Tarihi: 20.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, yönetim transfer yasağını kaldırmak için girişimlerini sürdürürken, takım yeni sezon hazırlıklardını yoğun tempoda sürdürüyor. Önceki günkü antrenman ısınmanın ardından gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık koşusu ile sürdürdü. Günde çift idman yapan Bal-Kes, teknik sorumlu Umut Baysal nezaretinde tempoyu her geçen gün artırıyor.

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