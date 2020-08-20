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Haberler Spor Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

Başkan Erdoğan’a teşekkür etti
Giriş Tarihi: 20.8.2020

GALATASARAY Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı için düzenlenen imza töreninde "Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Ben şok yaşıyorum. Her bir araya geldiğimizde öyle sorular soruyor ki öyle kalıyorum. Müthiş hakim. Bu toplantının bile özetini alıyordur. Her kulübü izliyor. Bu bizim için şans. Türk sporuna müthiş destek veriyor. Kendisi olmasaydı şu anda içinde bulunduğumuz stat olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanıma her bağlamda Türk sporu adına teşekkür ederim" dedi.

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