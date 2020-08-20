Efsaneyi uğurladık

Türk futbolunun ve Göztepe'nin sembol isimlerinden olan"Bombacı" lakaplı efsane futbolcu Halil Kiraz dün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün 76 yaşında hayata gözlerini yuman Kiraz'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Uzun yıllar Yeni Asır Gazetesi'nde de yazılar yazan Kiraz için önce Gürsel Aksel Stadı'nda bir tören düzenlendi. Salgın sebebiyle törene taraftarlar alınmazken törende yöneticilerin ve Kiraz'ın yakınları ile takım arkadaşları yer aldı. Takım arkadaşlarının onun hakkındaki sözleri duygu dolu anlara sahne olurken stadın skorbordunda "Seni Unutmayacağız" yazısı dikkat çekti.

TARAFTARDAN VEDA MESAJLARI

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de, bu törende efsane için duygularını aktarırken, Halil Kiraz'ın cenazesi Mithatpaşa Hamidiye Camii'nde kılınan namazın ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Göztepe taraftarları törene katılamasalar da gün boyu sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla Bombacı'yı unutmayacaklarını dile getirdiler.





A.MADRİD MAÇINDA FİLELERİ YIRTMIŞTI

1944 yılında İzmir'de dünyaya gelen Halil Kiraz'ın futbol macerası 1958 yılında başladı. Futbola kaleci olarak başlayan Halil Kiraz, daha sonra sol açık olarak görev yaptı. Göztepe'de tam 14 yıl ter döken, hem sarı-kırmızılı kulübün hem de Türk futbolunun efsaneleri arasına giren "Bombacı" lakaplı Kiraz, 1967-1968 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda oynanan Atletico Madrid mücadelesine damga vurmuş, kullandığı penaltı ile fileleri yırtmıştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Göz Göz, bu golle umutlanmıştı. Ardından takımın kaptanı Gürsel Aksel farkı ikiye çıkartmıştı. Kapanış ise yine Bombacı'dan üstelik müthiş bir şutla gelmiş ve Göz Göz Avrupa Kupaları'nda güçlü akibini 3-0'lık sonuçla mağlup edip eleyerek tarih yazmıştı.



EGE'DEN AYRILMADI

HALİL Kiraz, futbolu bıraktıktan sonra lisan öğrenmek, antrenörlük kursuna katılmak amacıyla Almanya'ya gitti. Fakat memleket hasreti ağır bastı. O dönem Alman ekiplerinden Hamburg kendisini transfer etmek istedi fakat o Türkiye'ye döndü. Göztepe'de altyapı hocalığı görevini yaptı. Amatör takımı çalıştıran A takıma da iki kez hocalık yapan Kiraz, Sökespor ile Üçüncü Lig'de şampiyonluk yaşadı. Üçüncü Lig'den düşmek üzere olan Selçuk Efesspor'u ise kümede tuttu. Kiraz daha sonra ise sarı-kırmızılı kulüpte genel kaptanlık görevini de üstlendi.



DUYGU DOLU PAYLAŞIM

GÖZTEPE Kulübü efsane kadrosunda yer alan ve sarı-kırmızılıların tarihinde çok önemli başarılara imza atan Halil Kiraz için duygu dolu bir paylaşımda bulundu. İzmir ekibi paylaşımında "Efsane Göztepe'nin Bombacı Halil'i... Şanlı tarihimizin en önemli isimlerinden Halil Kiraz'a kulübümüze kattığı tüm değerler için minnettarız. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.



HALİL KİRAZ POSTERİ AÇTILAR

YENİ sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin dünkü idmanında Halil Kiraz'ın dev posteri açıldı. Futbolcuların açtığı posterde efsanenin sarıkırmızılı forma ile olan resmi yer alırken, kulüp bu fotoğrafı "Unutmayacağız" yazısıyla paylaştı.