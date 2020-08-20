Fenerbahçe çifte birincilik elde etti

Denizli'de iki gün süren Türkiye U-20 Atletizm Ligi'nde Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu ulaştı. Erkekler Ligi'nde ilk günü 6 puan farkla önde geçen Fenerbahçe, ikinci gündeki 9 yarışmanın dördünü kazandı, sırıkla atlama yarışmasında ise birincilik 4.40 atlayan iki atlet tarafından paylaşıldı. F.Bahçe 162.5 puanla birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 155.5 puanla ikinci, Konya BŞB 106 puanla üçüncü olarak podyuma çıktı. Kadınlar Ligi'nde ise 19 branşın 15'inde birincilik alan Fenerbahçeli atletler, gün sonunda 123 puanla kupayı elde etti. Beşiktaş JK 103 puanla ikinci, Bursa BŞB 100 puanla üçüncü sırada yer aldı.

SEHABATTİN ALP