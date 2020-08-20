Horoz’a dönmek istiyor

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, geçen sezon pandemi süreci esnasında sözleşmesini tek taraflı fesheden ve ikinci devre ülkesine kaçan kaleci Adam Stackhowiak, yeşil-siyahlı yönetime haber gönderip, geri dönmek istediğini bildirdi. Horoz'un 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmasında en büyük katkıyı koyan isimlerin başında gelen 34 yaşındaki kalecinin mesajı yönetimi ikiye böldü.

BAŞKAN ALİ ÇETİN'İ ÇILDIRTMIŞTI

AİLEVİ sorunlarını ve alacaklarını alamadığı gerekçe gösterip ülkesi Polonya'ya dönen 34 yaşındaki Stackhowiak, kendisine talip çıkmayınca Denizlispor'un kapısını çaldı. Tecrübeli kalecinin dönme isteği yönetimde masaya yatırıldı. Kulüp başkanı Ali Çetin, Stachowiak'ın alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmeden önce, kendilerinden maaşının iki katı ücret ile yeni bir sözleşme talebinde bulunduğunu, yönetim olarak bunu reddedince Polonyalı kalecinin takımdan ayrıldığını söylemişti. Başkan Çetin, o dönemde 'Kimse Denizlispor'dan büyük değildir' diyerek Adam'a tepki göstermişti. 1. Lig'de 32, Süper Lig'de 26 maçta yeşil-siyahlı formayı giyen Stackhowiak