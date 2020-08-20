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ekibinde Kravets sesleri

Göz-Göz yönetimi ’den ayrılan Ukraynalı yıldız golcü ile pazarlıklara başladı.

İzmir ekibinde Kravets sesleri
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Süper Lig'de bu sezonda gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Göztepe'de yönetim golcü transferi için gaza bastı. Mevcut kadrosundan Kamil Wilczek, Cameron Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayıran yönetim, son olarak Kayserisporlu Artem Kravets'e kancayı taktı. Anadolu ekibinden önceki gün alacaklarına karşılık bonservisini alan 31 yaşındaki Ukraynalı golcü Göztepe'nin gündemine geldi.

DİNAMO KİEV DE TALİP
Transferi gerçekleştirmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek olan kurmaylar önümüzdeki günlerde futbolcuyla pazarlık masasına oturacak. Kravets'in de Türkiye'de kalmayı planladığı ve Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kravets'e eski takımı D.Kiev'in de talip olduğu öğrenilirken Göztepe, transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak.

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