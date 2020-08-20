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Kanat hamlesi

Monaco kulübü sol kanat oyuncusu Keita Balde’yi sarı-kırmızılılara önerirken sağ kanat için de Bordeaux forması giyen ’nun ismi geçiyor.

Kanat hamlesi
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Kadrosunu Arda Turan, Omar, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk gibi isimlerle güçlendiren G.Saray, kanat operasyonu için düğmeye bastı. Her iki kanada da takviye için harekete geçen Aslan ile ilgili dün çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fransız temsilcisi Monaco'nun sol kanatta görev alan yıldızı Keita Balde'yi sarı-kırmızılı ekibe önerdiği bildirilirken 25 yaşındaki oyuncunun G.Saray forması giymesi sürpriz sayılmayacak. Geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yapan Balde'nin kiralık olarak görev alması bekleniyor. Kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KALU'NUN İŞİ İMZAYA KALDI
Galatasaray ayrıca Bordeaux'un 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu için de kararlı. Aslan'ın kısa süre içerisinde Nijeryalı kanat oyuncusunu bitirmesi bekleniyor. Bu sezon 20 maçta görev alan ve 1 gol atıp, 1 asist yapan yıldız isim Nijerya Milli Takımı'nda da iki maçta forma giydi.

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