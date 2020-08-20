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Haberler Spor Kartal’da hedef Onyekuru

’da hedef Onyekuru

Beşiktaş yönetimi geçen sezon ’da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu için devreye girdi. Kulüp, Monaco ile temaslara hız verdi.

Kartal’da hedef Onyekuru
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Süper Lig'de bu sezonda iddialı bir ekip yaratmak için kolları sıvayan Beşiktaş dış transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda arayışlarına hız verirken rotayı Fransa'ya çevirdi. Kurmaylar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız ekibi Monaco'nun yıldızı Henry Onyekuru'yu transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. İstanbul temsilcisi, Henry Onyekuru için Fransız ekibi Monaco'ya resmi teklif yaptı. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için Galatasaray'ın da ilgisi sürerken Beşiktaş yönetimi bu takviyeyi gerçekleştirip ezeli rakibine transferde çalım atmayı planlıyor.

TRAFİK ÇOK YOĞUN
Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Onyekuru'nun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken Kartal, transfer için yoğun mesai harcıyor. Savunmaya Alanya'dan N'Sakala ve Welinton'u alan siyah-beyazlılar, orta sahaya ise Kayserispor'dan Ganalı yıldız Mensah'ı transfer etmişti.

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