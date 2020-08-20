Kızılcabölükspor’da kaptan Taygun şoku

3. Lig kulüplerinden Kızılcabölükspor'da 4 sezondur forma giyen takım kaptan Taygun Vurgun, Esenler Erokspor ile anlaştı. Altınordu'nun pilot takımı olacağı konuşulan Mekik'te Ercan Karaca ve Mustafa Altun'dan sonra kaptan Taygun Vurgun'un da ayrılması şoke etti. 2015-2016 sezonu başında Tekirdağspor'dan transfer edilen, 4 sezon boyunca başarılı performansı ve istikrarlı çizgisiyle iz bırakan tecrübeli futbolcu, "Oğlum Ege, Denizli'de doğdu. Bu nedenle Denizli'nin yeri bende ayrı. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 59 numaralı formayı giyen 30 yaşındaki Taygun, sarı-kırmızılı takımda lig ve kupada 136 maça çıktı, 15 gol kaydetti, istikrarlı çizgisiyle alkışlandı, kırmızı kart görmedi.

SEBAHATTİN ALP