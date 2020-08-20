Levent Kartop resmen ayrıldı

YUKATEL Denizlispor'da, geçtiğimiz sezon son 4 haftada yeşil-siyahlı takımın başında teknik sorumlu olarak görev yapan Levent Kartop veda etti. Sezonu Kartop'la tamamlayan Horoz'da, teknik patron Robert Prosinecki'nin dümene geçmesiyle Kartop ayrıldı. Yücel İldiz, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'un ardından dümene geçen Kartop yönetiminde Denizlispor, Trabzonspor'u 2-1 yendi, Başakşehir'e 2-0, Alanyaspor ve Ankaragücü'ne 1-0'lık sonuçlarla mağlup oldu.
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