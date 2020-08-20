Manisa Sanayispor derslerini çıkartıyor

BAL'DA Manisa'yı temsil edecek Manisa Sanayispor'da başkan Turhan İnan, alınan karardan memnun olduklarını belirtirken, geçmişten de dersler çıkaracaklarını söyledi. İki sezon önce bin bir emekle şampiyon olduklarını ve tarihlerinde ilk kez mücadele verdikleri ligde tecrübe eksikliği yaşadıklarını kaydeden İnan, "Yaşadığımız maddi zorluklar, sezon başındaki planlarımızı bozdu. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Alınan kararla BAL'da oynayacak olmamız memnuniyet verici. Fırsatı değerlendirip, gerekli dersleri çıkarıp, Sanayispor'u layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor. Nokta transfer yapacağız. Hoca konusu önümüzdeki günlerde netleşecek" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK