Savaş Dayan sampiyon

Denizli'de düzenlenen U-18 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Ege'nin tek temsilcisi olarak yarışmalara katılan Denizli Aka Spor Kulübü'nden Savaş Dayan 3 bin metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Dayan, 3 bin metre koşusunda 8.55' lik derecesiyle Türkiye birinciliğine ulaştı. Dayan, bir gün önce 2000 metre engelli koşusunda da 6.12'lik derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etmişti. Henüz bir yıl önce kurulan Aka Spor Kulübü, 18 sporcuyla katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza attı. Denizlili antrenörler Nimet Aktaş ve Hüseyin Kaplan'ın dezavantajlı bölgelerdeki projesiyle bir yıl önce keşfettiği Dayan, büyük bir başarıya imza atarak milli takıma göz dikti.

AHMET İBANOĞLU'NDAN TEBRİK

Aynı kulüpten Emre Kömür de cirit atmada Türkiye yedincisi oldu. Aka Spor Kulübü, başarılı bir turnuva geçirerek adından söz ettirdi. Yarışmanın ardından büyük bir sevinç yaşayan genç atlet Savaş Dayan'a altın madalyasını Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu taktı. İbanoğlu, iki madalya alan atleti tebrik etti.

SEBAHATTİN ALP