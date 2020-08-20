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F.Bahçe’de

Sarı-lacivertliler geçen sezon ’da oynayan Genoa’nın yıldızını kadrosuna kattı.

Sinan Gümüş F.Bahçe’de
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Kanarya, dün de son olarak Antalyaspor formasını giyen Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Daha önce kiralık olarak düşünülen oyuncu ile ilgili karar değiştirildiği ve futbolcunun Genoa'dan bonservisi alınarak 2+1 yıllığına kadroya dahil edildiği bildirildi. Geçen sezon 10 maçta 5 gol kaydeden ve 1 asist yapan oyuncu bir dönem sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi G.Saray'da da görev almıştı. Bu arada F.Bahçe'nin Trabzonspor'dan Jose Sosa ile ilgili temasları da sürerken bu transferin de çok yakında açıklanması bekleniyor. Sarılacivertliler, stoper transferinde de Huddersfield'ın 26 yaşındaki oyuncusu Terence Kongolo'ya satın alma opsiyonlu teklifini sundu.

KİRALAMA TEKLİFİ
Kanarya, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli Diego Perotti için görüşmelerinin sürdüğü ortaya çıktı.

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