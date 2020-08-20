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Haberler Spor Uşakspor’da Ozan Pekdemir de gitti

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Uşakspor’da Ozan Pekdemir de gitti
Giriş Tarihi: 20.8.2020

2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da, ayrılık rüzgarları esiyor. İç transferde Seçkin Getbay, kaleci Ersin Aydın, Berat Çetinkaya, Levent Aktuğ, Türker Toptaş, Noyan Öz'le nikah tazeleyen, Miran Avcı, Ömer Akyörük, Deniz Solmaz, Yaser Yıldız, Erdi Zengin ve Emre Demir yollarını ayıran Aşigolar'da, gurbetçi Özer Ozan Pekdemir de veda etti. Geçen sezon başında İnegölspor'dan kadroya katılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 23 karşılaşmada forma giyerek 4 gole imza attı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Kulübümüz futbolcusu Ozan Pekdemir ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

SERVET SARUN

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