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Haberler Spor Altınordu’ya çifte darbe

Altınordu’ya çifte darbe

ekibinde Kerim’ın el parmağı, Onur Taha’nın ayak parmağı kırıldı.

Altınordu’ya çifte darbe
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Altınordu'da savunmanın sağında forma giyen iki oyuncusunun sakatlık yaşaması teknik heyetin morallerini bozdu. Sağ bek Kerim Alıcı'nın el parmağı, Onur Taha Takır'ın ayak parmağının kırıldığı açıklandı. Tedavi süreçleri başlarken, teknik heyet idmanlarda sağ bek sıkıntı yaşanmaması için altyapıdan A takıma takviye kararı aldı. Ayrıca kırmızı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı forvet Kemal Rüzgar, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile anlaştı. Okan da TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniye'ye imza attı. Takımdan 7 futbolcuyu gönderen kırmızı-lacivertiler Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek'e imza attırdı.

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