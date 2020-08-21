Fenerbahçe’de gündem yoğun

Son olarak Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ile Trabzonspor ile yolları ayıran Jose Sosa ile anlaşma sağlayan transferin hızlı ekibi F.Bahçe'de çarpıcı gelişme daha yaşandı. Sarılacivertlilerin golcüsü Vedat Muriç'in 18 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Lazio'ya transfer olduğu iddia edildi. Başarılı golcü, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Muriç'in, Roma ekibinden yıllık 2 milyon Euro maaş ve bonus karşısında anlaştığı hatta futbolcunun transfer edildiği Ç.Rize'nin bonservisinden yüzde 15 pay alacağı gelen bilgiler arasında. Transferin bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Muriç'in birkaç gün içerisinde İtalya'ya gitmesi beklenirken Kanarya ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. F.Bahçe'nin Sosa'dan sonra Trabzon'un yıldızlarından Nwakaeme ile de temasa geçtiği öne sürüldü.



"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

DÜZCE Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli camiada bulunmanın kendisi adına büyük onur olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu'nu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük orta sahası olarak gördüğünü vurgulayan Mert Hakan, "Onun ağzından benimle ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Anlatıldığı gibi inanılmaz biri ve kendisini tanıdığım için çok şansı hissediyorum" diye konuştu.