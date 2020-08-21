Hesap vermeden kaçtılar

11 Eylül'de başlayacak Süper Lig öncesi futbol camiası transfer gelişmelerine odaklanırken dün çarpıcı bir gelişme yaşandı ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile üyeleri dün istifa etti. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor hakem hataları nedeniyle puan kaybedip şampiyonluğu Başakşehir'e bırakmıştı. Sezon içerisinde bir çok kez istifaya davet edilen MHK Başkanı Zekeriya Alp ve arkadaşları, yapılan bu istifa çarıları karşısında sessiz kalmıştı.

'SADECE İSTİFA ETMENİZ YETMEZ'

TFF, tarafından yapılan açıklamada başkan Nihat Özdemir ile bir araya gelen Alp'in istifasını verdiği belirtilerek, "MHK Başkanı Zekeriya Alp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etmiştir. Görüşmede Zekeriya Alp, üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir" denildi. Öte yandan bu karar sosyal medya da gündem oldu. Taraftarlar "Türk Futbolunun en karanlık MHK'si olarak tarihe geçtiniz. Sizin gitmeniz yeterli olmaz, bazı hakemler de gitmeli" dediler.