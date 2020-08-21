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Haberler Spor Kara Kartal’da Welinton tamam

’da Welinton tamam

Kara Kartal’da Welinton tamam
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'ın ardından Alanyasporlu Welinton'u da kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Kara Kartal, Ruiz'in de gitmesiyle birlikte stoper arayışlarına başlamıştı. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Welinton ile görüşmelere başlamıştı. Siyahbeyazlılar, dün akşam saatlerinde yıldız savunmacıyı transfer ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.

İKİ ADAY VAR
Öte yandan Beşiktaş, orta saha ve forvet takviyesi için girişimlerine hız verdi. Siyah-beyazlılar iddialara göre CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra ve bonservisi Lyon'da olan Tino Kadewere için harekete geçti. Transferlerin bir kaçgün içersinde açıklanması bekleniyor.

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