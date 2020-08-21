Karşıyaka start veriyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka bugün teknik direktör Soner Tolungüç nezaretinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanarak 19-20 Eylül'de başlayacak ligin hazırlıklarına başlayacak. Pandemi nedeniyle yeşil-kırmızılılar lig öncesi hazırlık kampını kendi tesislerinde yapacak. Yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Soner Tolungüç, "Korona virüs salgını nedeniyle özel maç yasağı var. Takımların özel maçlardan 2 gün önce normal maçları gibi testten geçmeleri gerekiyor. Kampa gitmeyip tesiste çalışacağız" dedi.

PAZARLIKLAR HALA SÜRÜYOR

KSK bugün ilk etap için toplanırken kurmaylar sözleşmesi biten 4 futbolcuyla henüz anlaşma sağlayamadı. Yapılan görüşmeler sonrası Fatih Öztekin, Anıl Çıracı, Harun Atalay ve Mustafa Değirmenci'yi ikna edemedi. Kulübün teklif ettiği ve oyuncuların istediği fiyat konusunda uçurum olmadığı ancak peşinatlar konusunda sorun yaşandığı öğrenildi. Kaf-Kaf, Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif ve Hakan Kuş ile anlaşma sağlamıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ