AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) Play-Off ilk turunda Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 127-114 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Mavericks, Clippers karşısında Luka Doncic, 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktı. Seriye 1-1'lik eşitlik getiren Mavericks'te Kristaps Porzingis 23, Tim Hardaway Jr 17, Trey Burke 16 sayıyla oynadı. Şampiyonluk adayları arasında gösterilen Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 35, Lou Williams'ın 23, Morris ve George'un 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA’de Mavericks Clippers’ı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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