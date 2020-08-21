TFF, BtcTurk ile anlaşma imzaladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, BtcTurk ile iki yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'na sponsor olundu. Sponsorluk anlaşmasına TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, BtcTurk Genel Müdürü Özgür Güneri, A Milli Futbol Takımı ve G.Saray'ın başarılı oyuncusu Emre Kılınç ve A Milli Kadın Futbol Takımı katıldı.

ÖZDEMİR TAKVİMİ AÇIKLADI

GERÇEKLEŞEN sponsorluk anlaşmasının 2 yıllık olduğu açıklandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir Milli Takım'ın maç takvimi ile ilgili "3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan'la, 6 Eylül'de de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacağız. Kendilerine Uluslar Ligi yolculuğunda ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmaları için dua ediyoruz" dedi.