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Haberler Spor Trabzonspor’da Andusic ayrıldı

’da Andusic ayrıldı

Bordo-mavili ekibin 23 yaşındaki isminin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Trabzonspor’da Andusic ayrıldı
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu Nemanja Andusic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından 23 yaşındaki B.Hersekli orta saha ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada "Andusic ile şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre oyuncuya 50.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.

UĞURCAN: KAFAM KARIŞMADI
Bu arada Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, tüm kupalara talip olduklarını söyledi. Çakır ayrıca transfer haberlerinin kafasını karıştırmadığını belirterek, "Eğer Trabzon'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Ama aklım hiçbir zaman karışmadı" dedi.

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