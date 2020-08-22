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Haberler Spor Akhisar Basket’e Alhatoğlu desteği

Akhisar Basket’e Alhatoğlu desteği

Akhisar Basket’e Alhatoğlu desteği
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off hedefiyle yola çıkan Akhisar Belediyesi Basketbol Kulübe'ne, zeytin ve zeytinyağı sektörünün önde gelen üretici firmalarından Alhatoğlu'nun desteği bu yıl da sürecek. Sponsorluk anlaşması Alhatoğlu Zeytinyağları ortakları Mustafa ve Alper Alhat kardeşler ile Akhisar Belediyesi Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan arasında imzalandı. Öncelikli hedeflerinin Akhisar'a basketbolu sevdirmek ve gençleri basketbola teşvik etmek olduğunu söyleyen Ayan, "Akhisar, ekonomisiyle güçlü olduğu kadar bir spor şehri. Onların arkamızda olduklarını bilmek bize güç veriyor. Destekleri için teşekkürler" dedi. Alper Ahlat ise, "Sloganımızı en iyilerin arkasında biz varız şeklinde belirledik" diye konuştu.

KENAN MOLLA

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