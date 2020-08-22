Akhisar’da ilk fedayı Eray yaptı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan Akhisarspor, ilk imzayı sözleşmesi biten Eray Ataseven'e attırdı. Yeşil-siyahlı kadroda 3 sezondur yer alan tecrübeli ön libero, 'Feda Sezonu'nda yönetimin indirim teklifini kabul etti ve 1 yıllığına nikah tazeledi. Akhisarspor'a 2017'de Balıkesirspor'dan gelen Eray, kulübüyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmanın sevincini yaşayıp 2019'da Süper Lig'den düşme acısını tattı. Geçen sezon 1. Lig'de önce yedek, ardından kadro dışı kalıp devre arasında ayrılması gündeme gelen Eray, kulüp bulamayınca affedilmişti. Eray, Akigo'da 3 sezonda 54 maça çıktı, 3 gol attı. Transfer yasaklısı olan Akhisarspor'da daha önce Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Gökhan Değirmenci ayrılmıştı.

KENAN MOLLA