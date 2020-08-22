Bal-Kes’te Dilsöz devri

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Tesisleri'nde yapılan imza törenine başkan Ümit Arslan, teknik direktör Mesut Dilsöz ve yardımcıları ile kulüp yöneticileri katıldı. İmza töreni öncesi konuşan başkan Arslan, kırmızı- beyazlı camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Dilsöz ve ekibine başarılar diledi. Profesyonel futbol şube sorumlusu İlhan Eker, "Mesut hocamız Balıkesir'in değeri. Mesut hocamız daha önce Balıkesirspor'da top oynamış, takım kaptanlığı yapmış. Şampiyonluğumuzda takımımızı 1. Lig'e çıkarmış çok değerli ve kıymetli bir insan. İşimiz uzun ve acele. Uğraşmamız gereken çok şey var" dedi.

'KAYBEDECEK SANİYEMİZ YOK'

Balıkesirspor'da uzun yıllar top oynayan, takım kaptanlığını yapan ve 2008-2009 yılında Balıkesirspor'da antrenörlük yapan Mesut Dilsöz, yeniden yaşadığı ve nefes aldığı şehrin takımını çalıştıracak olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Dilsöz, "Çok mutluyum. İşimizin zor olduğunun farkındayız. Biz gerekeni yapmayacağız gerekenden daha fazlasını yapacağız. İşe hemen koyulduk. Zamanımız çok kıymetli kaybedecek saniyemiz bile yok. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız bütün camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

SERVET SARUN