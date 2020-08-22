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Haberler Spor Beşiktaş’ta rota Munir

’ta rota Munir

Kartal, ’da Malaga forması giyen 31 yaşındaki kaleci ile yakından ilgileniyor.

Beşiktaş’ta rota Munir
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kazanırken listenin ilk sırasına Munir El Kajoui'nin çekildiği öne sürüldü. İspanyol kulübünün oyuncularından indirim istediği Faslı kalecinin de "Bizden maaş kesintisi talep etmeleri ve oyuncuları imzalamaları için zorlamaları mantıklı değil" açıklaması yaptığı öne sürülürken 31 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kulübü ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşması süren Münir geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde 38 karşılaşmada görev aldı. Bu arada Beşiktaş'ın transfer gündemindeki golcü Papiss Cisse, Belçika basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ANDERLECHT'İ İSTİYOR
Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Senegalli yıldız, "Beşiktaş'ın da aralarında olduğu birçok kulüple görüşmeler yaptım. Fizik olarak iyiyim. Anderlecht'le geçtiğimiz yaz imzanın kapısından döndüm. Eğer Anderlecht kapımı çalarsa, buna açığım. Tecrübelerimi paylaşabilir ve goller atabilirim" şeklinde yorumda bulundu.

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