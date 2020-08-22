Denizli'nin basketboldaki temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig sevinci yaşanıyor. Mali sorununu aşamayan Balıkesir ekibi Teksüt Bandırma, Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı verdi. Bu karara göre Basketbol Süper Lig'in yeni takımı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olacak. Bandırma Teksüt'ün çekilmesi üzerine, kriterlerle ilgili başvuruyu yapan tek kulüp olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından lige alınacak.

FETHİYE EVRAKLARI YETİŞTİREMEDİ

TBL sona erdiğinde ikinci sırada bulunan Fethiye Belediyesi ise BSL'ye başvuru ve kriterlerle ilgili evrakları yetiştiremedi. Pazartesi günü yapılacak olan BSL kura çekimine Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket katılacak. Öte yandan Teksüt Bandırma'nın çekilme kararını bu tarihe bıraktığı için yönergelere göre TBL'de oynama hakkının bulunmadığı belirtildi. Bandırma Teksüt'ün çekilmesi ve Merkezefendi'nin BSL'ye çıkması ile, Konyaspor'un durumundan bağımsız olarak Kocaeli Kağıtspor da TBL'ye yükselecek. Uzun yıllar Banvit sponsorluğunda faaliyetlerini sürdüren ve altyapı bakımından Türk basketboluna büyük hizmetler veren Bandırma BK'nın nasıl bir yol izleyeceğiyse şu an bilinmezliğini koruyor.

SEBAHATTİN ALP