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Haberler Spor Denizlispor’da istifa depremi

’da istifa depremi

Denizlispor’da istifa depremi
Giriş Tarihi: 22.8.2020

YUKATEL Denizlispor'da, istifa şoku yaşanıyor. Yeşil-siyahlılarda, görevli profesyonel futbol şube sorumlusu ve asbaşkan Ali Fırat, görevinden istifa etti. Başkan Ali Çetin'le ters düştüğü öğrenilen Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Fırat, yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim 5 yıldır severek büyük bir heyecan ve onurla görev yaptığım Denizlispor'dan istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beraber çalıştığım yönetici arkadaşlarıma teknik ekibe kulüp çalışanlarına futbolcu kardeşlerime taraftarlarımıza, basın emekçisi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. Horoz'da, eski teknik sorumlu Levent Kartop da istifa etmişti.

SEBAHATTİN ALP

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