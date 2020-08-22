Fener’de şok olay

Yeni sezon öncesi yapılanmaya giden Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulu üyeliğinden istifasının yankıları sürerken Türkiye Gazetesi spor yazarı Kemal Belgin'in bu konu ile ilgili çarpıcı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Belgin, köşe yazısında kulüp başkanı Ali Koç ile Semih Özsoy arasında fiziksel şiddete varan bir gerilim yaşandığını kaydederken bu iddia dün sarı-lacivertli camiada çok konuşuldu. Ali Koç ve Semih Özsoy'un arasında yaşanan bu gerilimde başkan Koç'un ayağını Özsoy'a salladığı ve bu esnada yere düştüğü detayı dikkat çekti. Aziz Yıldırım yönetimde de olan Özsoy'un gelişmenin ardından istifasını sunduğu biliniyor. Konuyla ilgili sarılacivertli kulübün bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla beklenirken Özsoy'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Burak Çağlan Kızılhan'ın getirildiği belirtilmişti.



DAHA ÖNCE DE KRİZ YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Semih Özsoy arasında daha önce de çeşitli kereler sorunlar yaşandığı ileri sürüldü. İlk olarak 2018 yılında Semih Özsoy'un ligde arka arkaya gelen yenilgiler sonrası sosyal medyadan eleştirilmesinin ardından istifa kararı aldığı biliniyor. Ardından istifasını yazılı olarak hazırlayıp yönetim kuruluna gönderdiği öne sürülmüştü. Bu istifa o dönem kamuoyuna duyurulmayıp sonra ortaya çıkmıştı ancak daha sonra da basketbol şubesi ile ilgili de ikili arasında fikir ayrılığı yaşandığı iddia edilmişti.