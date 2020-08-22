Hasan Şermet 1 yıllık imzaladı

Nazilli Belediyespor'da, yeni teknik direktör Hasan Şermet'le 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine başkan Soner Yelkovan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Şermet'in yardımcılıklarını ise Seyfettin Kurtulmuş, Ümit Noyin ve kaleci antrenörlüğünü Ali Müslim Oğraş yapacak.