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Haberler Spor Hasan Şermet 1 yıllık imzaladı

1 yıllık imzaladı

Hasan Şermet 1 yıllık imzaladı
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Nazilli Belediyespor'da, yeni teknik direktör Hasan Şermet'le 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine başkan Soner Yelkovan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Şermet'in yardımcılıklarını ise Seyfettin Kurtulmuş, Ümit Noyin ve kaleci antrenörlüğünü Ali Müslim Oğraş yapacak.

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