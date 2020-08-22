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Ideye ’de

Sarı-kırmızılılar, Yunanistan’da Aris forması giyen Nijeryalı golcüyü ’e getirdi. Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Ideye Göztepe’de
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Hücum hattında görev yapan oyuncularından Kamil Wilczek, Deniz Kadah ve Cameron Jerome ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim ilk yabancı transferini dün gerçekleştirdi.

REMY'DEN VAZGEÇTİLER
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Yunanistan'ın Aris ekibinde forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı golcü oyuncu Brown Ideye ile prensip anlaşmasına vardı. Ideye'yi önceki gece İzmir'e getiren Göz-Göz yönetimi, maddi konularda son dakikada pürüz yaşanmaması durumunda tecrübeli yıldızı renklerine bağlayacak. Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme yapacağı ve bugün imzaların atılmasının ardından Afyon kampına katılacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, listesindeki diğer aday Fransız ekibi Lille'den ayrılan yıldız isim Loic Remy'nin transferinden vazgeçti.

BURAK HAKERLER

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