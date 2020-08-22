Kızılcabölük beklemede

TFF 1. Lig kulübü Altınordu'nun bünyesine katıp pilot takım yapmak istediği Denizli'nin 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'da bekleyiş sürerken, kulüp başkanı Osman Duran, kırmızı-lacivertli kulübe 24 saat süre verdiklerini söyledi. Resmi imzaların atılmaması halinde Kızılcabölükspor yönetimi olarak yola devam edeceklerini söyleyen başkan Osman Duran, Altınordu'nun 2 yıldır pilot takımı olan Niğde Belediyespor'u elden çıkarmak istemesi nedeniyle imzaların geciktiğini açıkladı. Duran, sosyal medyada 4 milyon liraya Altınordu'ya verildiği şeklinde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Kızılcabölükspor'un Altınordu'nun pilot takımı olması halinde şirketleşmeye gidileceği ve isminin değişeceği öğrenilirken, yönetime ağabeylik yapması için başkan Duran'ın da davet edileceği belirtildi.

SEBAHATTİN AL