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Haberler Spor Manisalı judocular ‘Milli’ formayı giydi

Manisalı judocular ‘Milli’ formayı giydi

Manisalı judocular ‘Milli’ formayı giydi
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. 14 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek ve Trabzon ilinde gerçekleştirilecek olan kampta 3 sporcu, kulübü ve Manisa'yı temsil edecekler. Katıldıkları turnuvalarda aldıkları başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judocuları Öznur Efe, Zilan Ertem ve Gülşen Tanrıkulu Trabzon'daki Ümit Bayanlar Milli Takım hazırlık kampına çağrıldı. Kampta judocular kondisyon ve teknik antrenmanlar ile yeni sezon hazırlıklarını yapacaklar.

CÜNEYT HASÇELİK

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