Salihlili 4 judocuya Milli Takım görevi

Salihli Belediyespor'un başarılı judocuları Ceren Yılmaz, Şilan Bitgin ve Aysun Ağdeve ile Salihli Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Duygu Dirgen, Trabzon'da gerçekleştirilen milli takım hazırlık kampına katıldı. Judo antrenörü Oktay Ayaz, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık kampının 14 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, sporcuların kampta kondisyon ve teknik antrenmanlar ile yeni sezon hazırlıklarını yapacaklarını söyledi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edecek Salihli Belediyespor ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına başarılar diledi.

EMRE SAÇLI