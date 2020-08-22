Son bomba Higuaın

F.Bahçe'de Vedat Muriç'in Lazio ile imza aşamasına gelmesinin ardından hücuma takviye arayışlarında gaza basılırken son olarak Juventus forması giyen Gonzalo Higuain'in ismi de gündeme geldi. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki başarılı golcü için kiralama teklifini gündeme getiren Kanarya'nın gelecek hafta İtalyan kulübü yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada Meksika basınından gelen haberlere göre sarı-lacivertli takım, Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile anlaşmaya vardı. Şu an kulüpsüz olan Valencia, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan imzayı atacak.

BAKASETAS ISRARI

Kanarya'nın ayrıca A. Alanyaspor'da forma giyen Bakasetas transferinde de anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Bakasetas'ın transferinin de önümüzdeki hafta içerisinde bitmesi sürpriz sayılmayacak.



"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'A GOLLER ATARIM"

BEŞİKTAŞ sonrası yeniden F.Bahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül, dikkat çeken ifadelere imza attı. Gökhan, Beşiktaş'a gol atarsa sevinip sevinmeyeceği şeklindeki bir soruya "Beşiktaş'a gol atarsam saygıda kusur etmem. Onlar bana zor dönemde sahip çıktılar. Umarım Beşiktaş'a gol ya da goller atarım. Allah bana Beşiktaş'a gol atmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.



SOSA İDMANDA ALPER GİTTİ

Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Jose Sosa, dün Samandıra'da idmana çıktı. Arjantinli yıldız sabah saatlerinde tek başına antrenman yaparken Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı kısa zamanda yapması bekleniyor. Bu arada sarı-lacivertliler tecrübeli orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.