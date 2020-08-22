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Stoper Titi’ye kancası

ile sözleşmesi biten ’ya talip oldu Göz-Göz’de yıldız için ısrarcı.

Stoper Titi’ye Kartal kancası
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu orta sıralarda tamamlayan Göztepe'de sözleşmesi sona eren stoper Cristian Titi'ye Beşiktaş talip oldu. Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmeyip, sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki savunmacıya Kartal yönetimi teklif götürdü. İki yıldır Göztepe'de başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi. Savunmada Reis ile yolları ayıran Alpaslan Öztürk'ü ise satmayı planlayan Göztepe yönetimi de Titi ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde tecrübeli stoper ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

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