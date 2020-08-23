Aslan’dan Pato atağı

Galatasaray'ın her transfer döneminde renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı golcü oyuncu Alexandre Pato, yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesabı üzerinden Sao Paulo'dan ayrıldığını duyurması G.Saray'da heyecana neden olurken özellikle geçtiğimiz sezon adı sıklıkla Aslan ile anılan futbolcunun bu kez gelmeye yakın olduğu konuşuluyor. O dönemde G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Pato kulübü ile ilgili sorunlarını halletmesi için zaman istedi" açıklamasında bulunmuş ancak pürüz çözülmeyince transfer gerçekleşmemişti.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Kariyerinde Milan ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı yıldız, 17 aydır formasını giydiği Sao Paulo'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti. Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor ile de anılan oyuncu Brezilya ekiplerinin de yakın takibinde bulunurken Cim Bom bu kez elini çabuk tutup transferi sonlandırmanın yollarını arıyor. Son iki sezondur Sao Paulo'da görev alan oyuncu buraya Tianjin Quanjian takımından transfer olmuştu.



ORTAYA GABRİEL

GALATASARAY orta saha için düşündüğü Gabriel ile ilgili girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların bu hafta içinde Benfica'nın 26 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu için temaslarda bulunması bekleniyor. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Aslan, Portekiz ekibinden haber bekliyor. Bilindiği üzere göre geçtiğimiz günlerde Portekiz basını da G.Saray'ın Gabriel ile olan ilgisini doğrulamıştı. Cim Bom ayrıca Beşiktaş ile yollarını ayıran Elneny konusunda da bu hafta yine nabız yoklayacak.