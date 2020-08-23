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atletizmde sınıfı geçti

Bir haftada üç büyük organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan İbanoğlu, “Göğsümüz kabardı” dedi.

Denizli atletizmde sınıfı geçti
Giriş Tarihi: 23.8.2020

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen U-20 Atletizm Final Yarışmaları'nda Fenerbahçe kulübü hem bayanlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu. Albayrak Olimpik Atletizm Sahası'nda sona eren organizasyonu koordine eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, "Pandemi dolayısıyla ayrı kaldığımız spor özlemine atletizmde önemli şampiyonalara ev sahipliği yaparak son verdik" dedi. İbanoğlu, "Spor özlemine atletizmde önemli şampiyonalara ev sahipliği yaparak son verdik. Gerek tesisleşme ve organizasyon alt yapımız, gerekse Denizli'nin yetiştirdiği genç ve başarılı sporcularla atletizmde çıtayı yükselttiğimizi düşünüyorum" dedi.

EGE'NİN GURURU AKA SPOR KULÜBÜ
Denizli Temsilcisi Aka Spor Kulübü 18 sporcusuyla katıldığı atletizm finallerinde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Bir yıllık kulüp için Ege Bölgesi'nden katılan tek takım olması ile de büyük bir başarıya imza attı. U-18 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birkaç gün önce şampiyon olan Savaş Dayan kendisinden iki yaş büyükler kategorisi olan Turkcell U-20 Atletizm Şampiyonası'nı da başarı ile tamamladı. Denizlili genç atlet Savaş Dayan turnuvanın ilk gününde Avrupa ikincisi Milli Atlet Ayetullah'ın ardından 3 bin metre koşusunda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmaların ikinci gününde ise 2 bin metre engelli koşusunda Türkiye ikincisi olmayı başardı.

SEBAHATTİN ALP

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