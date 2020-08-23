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Fener stoperini buldu

Sarı-lacivertliler, aradığı savunma oyuncusunu ’da buldu. Sarı Kanarya ’ın stoperi Lemos ile anlaşma sağladı.

Fener stoperini buldu
Giriş Tarihi: 23.8.2020

TRANSFERİN en hızlı ekiplerinden olan F.Bahçe, defansını güçlendirmek için harekete geçti. Stoper arayışında olan Kanarya, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'un transferini de bitirdi. Sarı-lacivertlilerin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. Geçen sezon ligde 26 karşılaşmada görev alan ve 1 kez rakip fileleri sarsan oyuncunun en geç yarın İstanbul'da olacağı bildirildi. Las Palmas macerası öncesi İtalya'nın Sassuolo takımında görev yapan başarılı isim kariyerinde 108 karşılaşmaya çıkarken Uruguay Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe'nin sürpriz bir hamle ile bir stoper daha transfer etmesinin gündemde olduğu konuşuluyor.

TİSSERAND DA TRANSFER LİSTESİNDE
KANARYA Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı da listesine alırken Alman kulübüyle temaslara başladı. 27 yaşında ve 1.90 boyundaki Tisserand stoper mevkinin yanı sıra sağ bek ve sol bekte de oynayabiliyor

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