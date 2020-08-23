Göz-Göz’e koşuyor

Süper Lig'de sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'ye İstanbul'dan müjdeli haber geldi. Sarıkırmızılı ekibin daha önce talip olduğu Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Alper Potuk, kulübüyle yollarını ayırınca Göz-Göz'e gün doğdu. 29 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis engeli ortadan kalkarken sarı-kırmı-zılı yönetim elini çabuk tutup başarılı on numarayı Göztepe'ye kazandırmak istiyor.

İZMİR TEMSİLCİSİNE DAHA YAKIN

Yönetim, Alper'in menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yoklarken yarın futbolcu ile bir araya gelerek transferi sonlan-dırmaya çalışacak. Alper Potuk'a Süper Lig'in yeni ekipleri Hatays-por ve BB Erzurumspor'un da teklif götürdüğü öğrenilirken, on numara mevkiinde oynayan yıl-dızın İzmir'e daha yakın olduğu gelen haberler arasında. Eskişehir altyapısından yetişen futbolcu 2013'te transfer olduğu Fenerbah-çe'de 7 sezondur forma giyiyordu. Bir dönem milli formayı da giyen Alper, Süper Lig'de 253 resmi maça çıktı.



ZAFER KUPASI'NA KATILACAKLAR

AFYON'DA kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe, burada özel bir turnuvaya katılacak. Göztepe, 26-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Zafer Kupası'nda Bursaspor, MKE Ankaragücü ve Ekol Göz Menemenspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sezona hazırlanan sarı-kırmızılılar, 30 Ağustos'ta İzmir'e dönmeyi planlıyor.



SAVUNMA HAMLESİ

TRANSFERDE son olarak Yunasistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Rusya'da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spajic'i de gündemine aldı. Rus ekibiyle sözleşmesi devam eden Bosna Hersekli 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçen yönetim, şartların oluşması halinde Krasnodar ekibine resmi teklifini iletecek. Bonservis engeli çıkması halinde ise Göz-Göz kiralık formülünü devreye sokacak. Futbol yaşamına Kızılyıldızda başlayan Spajic, Fransa'nın Toulouse ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynadı.

BURAK HAKERLER