Rodigol sevinci

Süper Lig'in Egeli temsilcisi Denizlispor, iç transferde Hugo Rodallega ile yeniden sözleşme imzaladı. Geçen sezon Denizlispor'un en pahalı transferi olan ve yıllık 1 milyon 150 bin Euro'ya anlaşılan Kolombiyalı golcü, sözleşmesinde yarı yarıya indirimi kabul etti. Yeni sezon için 600 bin Euro'ya anlaşma sağlanan yıldız oyuncu 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

RODİGOL TAKIMDA KALMAK İSTEDİ

Rodallega, menajerinin karşı çıkmasına rağmen Denizlispor'a borçlu olduğunu ve önümüzdeki sezon da kalmak istediğini söyleyince taraflar anlaşma sağladı. Taraftarların 'Rodigol' lakabını taktığı 35 yaşındaki Rodallega, "Denizlispor'a kendimi borçlu hissediyorum. Bu sezon istediğim katkıyı veremedim. Bu takım büyük başarılara layık" dedi.

SABAHATTİN ALP