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Haberler Spor TFF açıkladı: Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı

açıkladı: Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı

(); futbol gelişim direktörlüğüne , yardımcılığına , Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü ve genç milli takımlar sorumluluğu görevine ve A ve Ümit Milli Takımları maç ve oyuncu izleme antrenörlüğü görevine 'nın getirildiğini açıkladı.

TFF açıkladı: Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı

23.08.2020, 08:26

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre; Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu" ifadelerine yer verildi.

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