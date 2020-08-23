TFF açıkladı: Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre; Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu" ifadelerine yer verildi.