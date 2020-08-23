Turgutlu Belediye potada Ceren’i aldı

GEÇTİĞİMİZ yıl ilk kez Bölgesel Lig'de mücadele eden ve bu yıl iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Turgutlu Belediyespor, 2. dış transferini Ceren Kancaoğlu ile gerçekleştirdi. Asbaşkan Fırat Honaz, "Bir üst ligi hedefleyen bir kadro oluşturmak için antrenörlerimizle birlikte koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şevval'den sonra ikinci dış transferimiz Ceren oldu. Görüşme halinde olduğumuz çok önemli oyuncular var" dedi. Basketbola, Urla Belediyesinde başlayan Ceren Kancaoğlu 2 yılı A Takım olmak üzere 6 yıl Urla'da basketbol hayatına devam etti. Daha sonra Denizli Seviye, Urfa DSİ ve son olarak Mersin Toroslar'da oynayan Ceren, çifte lisans ile Urla Belediyesi forması giydi. 22 yaşındaki sporcu guard ve point guard pozisyonlarında oynayabiliyor.

İLKER UYAR